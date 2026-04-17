POSSÍVEL INELEGIBILIDADE

MP Eleitoral diz que Furlan usou dinheiro da prefeitura para promover candidatura em 2024

17, abril, 2026
Parecer foi dado em ação que tramita na justiça eleitoral movida pelo ex-candiato Paulo Lemos
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Ministério Público Eleitoral deu parecer concordando com a condenação e a declaração de inelegibilidade do ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), por abuso de poder econômico e político nas eleições municipais de 2024. O parecer foi apresentado no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pelo ex-candidato a prefeito Paulo Lemos (PT). De acordo com o processo, o então gestor, candidato à reeleição, teria utilizado recursos públicos e a estrutura da Prefeitura de Macapá — especialmente a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) — para promover sua imagem de forma sistemática durante o período eleitoral, comprometendo a igualdade de condições entre os candidatos. Os gastos teriam excedido em até seis vezes a média dos anos anteriores.

A investigação aponta que contratos firmados com empresas de publicidade teriam servido para financiar uma “campanha massiva de autopromoção”, com veiculação de conteúdos em jornais e rádio que, segundo o Ministério Público, extrapolaram os limites da publicidade institucional e assumiram caráter eleitoral.

No parecer final, a promotoria sustenta que houve desvirtuamento da comunicação oficial, com uso de dinheiro público para reforçar a imagem do candidato à reeleição. Entre os elementos citados está a repetição de conteúdos com tom elogioso e a utilização de slogans associados à campanha, além da veiculação de publicidade institucional em período proibido pela legislação eleitoral, a partir de 4 de julho.

O Ministério Público também destacou que parte dessa estratégia teria ocorrido por meio de conteúdos apresentados como jornalísticos, mas que, na prática, funcionariam como propaganda política disfarçada, favorecendo diretamente o então prefeito e prejudicando adversários.

Dezenas de peças de propaganda eleitoral foram disfarçadas de publicidade instituicional, diz MP Eleitoral

Para o órgão, as condutas são graves e suficientes para comprometer a lisura e a legitimidade do pleito, caracterizando abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Por isso, o parecer defende a procedência da ação e a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar nº 64/90, incluindo a inelegibilidade.

A ação tramita na 14ª Zona Eleitoral de Macapá e ainda será julgada.

Seles Nafes
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