Mudança de acordos e demissões selam ruptura entre Bala e Nogueira

Aliados por quase sete anos, prefeito de Santana e presidente do PT no Amapá rompem após disputa por espaços e projetos eleitorais

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Depois de quase sete anos de aliança, o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), e o presidente do PT no Amapá, Antônio Nogueira, viraram adversários. Segundo fontes de ambos os grupos, a crise foi provocada por mudanças em acordos políticos e uma série de demissões, incluindo a do próprio Nogueira. O PT foi um dos principais apoiadores de Bala Rocha nos últimos anos, especialmente a partir de 2019, durante a pré-campanha que tinha como objetivo derrotar o então prefeito Ofirney Sadala (Avante).

O pacote de apoio articulado por Nogueira previa, entre outros pontos, a indicação de sua irmã, Isabel Nogueira, como vice na chapa de Bala, além do compromisso de apoio integral à candidatura dela à Câmara Federal em 2026. Também ficou sob responsabilidade de Nogueira a indicação de cargos e contratos em secretarias estratégicas, como Educação e parte da Saúde. Ele próprio foi nomeado secretário adjunto de Administração.

O acordo político foi mantido até o início de 2026, quando Bala Rocha passou a sinalizar mudanças nos planos. Reeleito em 2024, o prefeito passou a defender a pré-candidatura de dois irmãos ao parlamento estadual e federal.

Diante do novo cenário, Nogueira reagiu e lançou o próprio nome como pré-candidato, embora a viabilidade dependa do andamento de um processo ao qual responde. A ruptura levou à perda de todos os espaços ocupados pelo grupo do petista na gestão municipal, incluindo contratos administrativos. Ele também foi exonerado do cargo que ocupava.

Hoje, o presidente do PT adotou postura crítica em relação à gestão que ajudou a eleger. Passou a apontar problemas na cidade em manifestações diárias em um programa de rádio de sua propriedade, que é replicados em suas redes sociais.