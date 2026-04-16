Museu Sacaca chega aos 24 anos com programação especial

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

O Governo do Estado do Amapá preparou uma agenda cultural e turística que segue até sábado (18) com atividades gratuitas voltadas para toda a família. A programação acontece das 8h às 18h, no Museu Sacaca, localizado na Avenida Feliciano Coelho, no bairro Trem, em Macapá. Entre os destaques estão cursos diversos, exposições de répteis, anfíbios, mamíferos e peixes, além de atrações como a mostra “Serra do Navio”, o audiovisual “Mestre Sacaca”, atividades de arqueologia mirim, oficina de grafismo com uso de estêncil, a experiência de “viagem intergaláctica” e apresentações teatrais.

Neste ano, o evento traz como tema “Ecos dos Saberes: a voz da floresta no meio do mundo”, em referência ao centenário de Mestre Sacaca. A proposta é proporcionar ao público uma imersão em experiências que conectam conhecimento científico, tradição e sustentabilidade, reforçando o papel do museu como espaço de valorização da identidade amazônica.

“Uma dessas ações é o Museu Vivo, que ocorrerá no sábado, dia 18. É um momento em que as comunidades tradicionais vêm ao museu e mostram um pouco de sua realidade. Este ano também estamos com foco no centenário do Mestre Sacaca, que deve ser o tema principal da Primavera dos Museus, já no segundo semestre”, explicou Alessandra Furtado de Souza da Silva, coordenadora do Museu Sacaca.

Atualmente, uma das principais atrações do museu é a ossada da baleia jubarte, além do passeio de regatão, uma verdadeira viagem pela história e pela cultura amazônica, que encanta até quem já visitou o espaço diversas vezes.

“Hoje vim prestigiar esse momento histórico, que é o aniversário do museu. É uma visita a um local de grande referência para a sociedade amapaense. Com certeza, o passeio do regatão é um destaque. Eu, que trago alunos aqui, observo o quanto eles ficam encantados, não só com o regatão, mas também com os quelônios e com essa proximidade que o museu nos proporciona em relação ao conhecimento das comunidades tradicionais”, contou Elke Lima, professora alfabetizadora da Escola Antônio Barbosa.

O ponto alto da celebração será no sábado, dia 18, com a realização do Museu Vivo e a tradicional “Tardezinha Cultural” do museu.

Museu Sacaca

O Museu Sacaca é considerado um dos principais espaços culturais e científicos do estado. Ao longo de mais de duas décadas, o local se consolidou como um “museu vivo”, integrando saberes acadêmicos aos conhecimentos tradicionais de povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas.

Inaugurado em 1997, o espaço homenageia Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, referência na medicina tradicional amazônica. O circuito expositivo a céu aberto reúne casas típicas, ambientes de pesquisa, áreas de cultivo de plantas medicinais e estruturas que representam o cotidiano das populações da região.

A celebração dos 24 anos reforça a importância do museu como ponto de encontro entre ciência, cultura e sociedade, além de fortalecer o turismo e a educação ambiental no Amapá.