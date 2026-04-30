Não esqueça de Quem permite as conquistas

2 Crônicas 12

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Para cada 100 pessoas que podem suportar a adversidade, apenas 1 pode suportar a prosperidade. Infelizmente, em muitos casos, não reconhecemos de onde vêm as nossas conquistas, uma caracerística da arrogância que nos afasta diariamente do relacionamento sincero com Deus. Em 2 Crônicas 12, vemos o rei Roboão abandonando o Senhor. E não foi esquecimento acidental. Essa decisão que arrastou toda a nação teria terríveis consequências. Tenha uma ótima quinta-feira (30) com nosso Senhor Jesus!