No AP, cursinhos ‘pagam’ R$ 200 para candidatos do Enem frequentarem aulas

Macapá (AP)

Editais para cursinhos preparatórios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram lançados nesta sexta-feira (10) para estudantes dos municípios de Macapá e Amapá. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de abril e devem ser realizadas por meio de formulário digital. A ação é executada pela Universidade do Estado do Amapá (Ueap), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Amapá. Os selecionados terão acesso gratuito às aulas e receberão auxílio permanência de R$ 200 mensais.

Podem se inscrever estudantes da rede pública e egressos que atendam aos critérios de baixa renda, conforme dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Esta será a segunda edição do cursinho em Macapá e a primeira no município de Amapá.

Os cursos integram a Rede Nacional de Cursinhos Populares e são financiados pelo Ministério da Educação, após aprovação em edital federal. No Amapá, os projetos foram os únicos selecionados.

As aulas estão previstas para ocorrer entre abril e novembro de 2026, com conteúdos alinhados às áreas cobradas no Enem, além de atividades complementares voltadas a temas como direitos humanos, saúde e meio ambiente.