“Nosso time foi uma merda”, capitão de time do AP viraliza após derrota pela série D

Declaração do zagueiro Marcão expõe racha no elenco após terceira derrota e repercute entre torcedores

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A derrota do Oratório para o Trem Desportivo Clube por 2 a 0, no último domingo (26), pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou repercussão além das quatro linhas. O resultado, que colocou o Trem na liderança do Grupo 5 com oito pontos, deixou o Oratório na 5ª colocação, fora da zona de classificação e com sua terceira derrota na competição.

Ao fim da partida, o clima no elenco do Oratório era de tensão. Após um bate-boca entre jogadores ainda no gramado, o capitão da equipe, o zagueiro Marcão (camisa 4), concedeu entrevista ao vivo ao canal oficial do clube e fez um desabafo contundente que rapidamente viralizou nas redes sociais.

“Nosso time foi uma merda. Tem que rever muita coisa aí, ver quem quer e quem não quer. Quem não quer, vai embora. Eu estou de saco cheio, jogando com dor, com lesão, tomando injeção, enquanto tem gente que não demonstra vontade”, afirmou o defensor, visivelmente irritado.

Marcão também cobrou mudanças internas e mais comprometimento do elenco.

“Tem que rever quem quer estar aqui de verdade. Não pode ser assim, não com o jogo que a gente fez hoje”, completou.

A repercussão da fala foi imediata, dividindo opiniões entre torcedores. Enquanto alguns apoiaram a postura do capitão, destacando a cobrança por mais dedicação, outros criticaram a forma pública e o tom utilizado na declaração.

Dentro de campo, o Trem confirmou o bom momento e assumiu a ponta do grupo, enquanto o Oratório terá a semana para tentar reorganizar o ambiente interno e buscar reação na competição nacional.