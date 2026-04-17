Novo transformador completa subestação e Equatorial prepara sistema para expansão de Macapá

Macapá (AP)

O avanço urbano de Macapá tem exigido reforços na infraestrutura energética da capital. Para acompanhar esse crescimento, a Equatorial CEA iniciou a implantação de uma nova linha de distribuição de alta tensão que vai atender a Subestação Amazonas, localizada na rodovia AP-440, nas proximidades da BR-210, na zona norte. A nova linha, de 69 kV, conta com 37 torres distribuídas ao longo de aproximadamente 1,5 quilômetro. A estrutura será responsável por interligar o sistema à subestação, ampliando a capacidade de atendimento e aumentando a confiabilidade no fornecimento de energia na região.

A expectativa é de que aproximadamente 25 mil unidades consumidoras sejam diretamente beneficiadas, o que representa cerca de 100 mil pessoas. Entre os bairros atendidos estão Brasil Novo, Jardim Felicidade, Ipê, Morada das Palmeiras, Amazonas e Infraero II, além de comunidades ao longo da BR-210 e da rodovia AP-020.

O investimento total na obra supera R$ 19 milhões, consolidando a Subestação Amazonas como uma das principais intervenções recentes para reforçar o sistema elétrico da capital.Segundo a concessionária, a entrada em operação da Subestação Amazonas deve reduzir o risco de interrupções e garantir maior estabilidade no serviço, especialmente em bairros que vêm registrando crescimento populacional acelerado.

De acordo com o gerente de Obras e Manutenção da Equatorial CEA, Alexandre Lima, o projeto integra um pacote de investimentos voltado à modernização da rede elétrica.

“Essa obra faz parte de um conjunto de investimentos que estão preparando o sistema para o crescimento da cidade. Com a nova linha e a futura operação da Subestação Amazonas, vamos fortalecer a rede, aumentar a confiabilidade e garantir mais qualidade de energia para a população”, afirmou.

A Subestação Amazonas será equipada com um transformador de 20/26 MVA e contará com cinco alimentadores, que vão distribuir energia para diferentes áreas da zona norte. Com a nova estrutura, a capacidade de distribuição de energia deve crescer cerca de 25%.