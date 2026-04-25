Oiapoque recebe R$ 8 milhões para obras, qualificação e atendimentos sociais

Macapá (AP)

O senador Randolfe Rodrigues anunciou a liberação de R$ 8 milhões para o município de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. Foi durante ato com a presença do prefeito em exercício Guido Mecânico (PP) e do prefeito eleito Inácio Maciel (PDT). Em frente ao Monumento de Oiapoque, foi dado o pontapé inicial para os serviços de revitalização da estrutura. A obra, orçada em R$ 936 mil, será executada pelo Governo do Estado. Ainda no local, houve a entrega de uma van à Secretaria Municipal de Assistência Social, adquirida com recursos federais no valor de R$ 310 mil, com objetivo de fortalecer o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.

A programação seguiu na Universidade Federal do Amapá (Unifap), no campus de Oiapoque, onde o senador anunciou a destinação de mais de R$ 3 milhões para cursos de extensão universitária voltados à qualificação profissional, geração de renda e inclusão no mercado de trabalho. Durante a visita, também foi realizada vistoria no Bloco C da instituição, que recebeu investimentos de R$ 3,8 milhões para ampliação e melhoria da estrutura acadêmica.

As iniciativas, segundo o parlamentar, reforçam áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento local. “A reforma do Monumento resgata um símbolo histórico e turístico da nossa cidade. A van para a Assistência Social garante dignidade no deslocamento de quem mais precisa. E os investimentos na UNIFAP, tanto na obra quanto nos cursos de extensão, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município”, destacou Randolfe.