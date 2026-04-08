Operação contra pornografia infantil prende dois homens e apreende adolescente no Amapá

Mandados de busca foram cumpridos em Macapá, Calçoene e no município de Amapá durante ação conjunta das polícias Civil e Federal

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De Macapá (AP)

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Amapá e da Polícia Federal prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento com armazenamento e reprodução de material de abuso sexual infantil. A ação ocorreu nesta terça-feira (7), durante a deflagração da Operação Infância Tucuju II, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Macapá, Calçoene e Amapá.



De acordo com o delegado Breno Esteves, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), os presos têm 20 e 22 anos, enquanto o adolescente apreendido tem 16 anos. Durante a operação, aparelhos celulares foram recolhidos e devem passar por perícia para aprofundar as investigações.

As diligências começaram após denúncias que apontavam a possível guarda de conteúdos de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. A partir dessas informações, a polícia instaurou procedimentos investigativos para identificar os responsáveis e reunir provas dos crimes.

Segundo o delegado da Polícia Federal Yorran Lírio, a Operação Infância Tucuju integra um acordo de cooperação entre as duas instituições e marca o início de uma série de ações conjuntas previstas para 2026. As autoridades também alertam pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de prevenção a abusos no ambiente digital.