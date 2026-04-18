Operação encontra 18 motocicletas furtadas do Detran escondidas na mata

Veículos estavam camuflados com galhos em área de difícil acesso; suspeitos reagiram com tiros

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma denúncia anônima levou policiais da Companhia Independente de Patrulhamento Tático com Motocicletas (Patamo) à apreensão de 18 motocicletas furtadas do pátio do Detran do Amapá, escondidas em uma área de mata na região da Linha F, às margens da Rodovia AP-440, no KM 9, em Macapá.

Durante a ação da Operação Protetor, as equipes se deslocaram até o local indicado e, após incursão na mata, localizaram os veículos espalhados e camuflados com galhos em meio à vegetação.

No decorrer da operação, os policiais ouviram disparos de arma de fogo vindos do interior da mata. Diante da situação, houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir pela área de difícil acesso.

“Estávamos em patrulhamento pelo km 9 quando fomos abordados por dois indivíduos, que se diziam funcionários de uma empresa que serve de depósito de motos apreendidas pelo Detran. Eles relataram que algumas motos haviam sido furtadas há pouco tempo e que estariam em uma área de mata entre a Linha F e a Linha G”, afirmou o comandante da Patamo, major Wendel.

As equipes realizaram varreduras no local em busca de possíveis envolvidos feridos ou escondidos, porém ninguém foi localizado até o encerramento da ocorrência.

Em seguida, as 18 motocicletas foram retiradas da área e, com apoio de outras guarnições e de dois caminhões-guincho, encaminhadas ao CIOSP do Pacoval, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade competente para as providências cabíveis.