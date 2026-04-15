Operação investiga fraude em vendas on-line que causou prejuízo de R$ 140 mil aos Correios

Mandados de busca foram cumpridos em Macapá e Maringá. Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados

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De Macapá (AP)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Chargerback para investigar um esquema de estelionato que teria causado prejuízo superior a R$ 140 mil à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Macapá, no Amapá, e em Maringá, no Paraná, além do bloqueio de bens e valores dos investigados.

Segundo as investigações, os suspeitos atuavam como intermediários em vendas pela internet. Eles recebiam pagamentos de clientes, mas utilizavam cartões de crédito clonados para pagar o envio das mercadorias.

Com isso, os produtos eram entregues normalmente aos compradores, enquanto os investigados ficavam com o dinheiro das vendas, incluindo o valor cobrado pelo frete.

O prejuízo aos Correios surgia depois que os verdadeiros donos dos cartões contestavam as compras. As transações eram estornadas e a empresa acabava arcando com a perda das tarifas pelos serviços de entrega. A investigação continua e a polícia analisa o material apreendido para identificar outros possíveis envolvidos.