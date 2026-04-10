Operação mira plano de atentado e cumpre mandados em Macapá e no Iapen

A investigação apura a atuação de facções em disputas territoriais e a possível articulação de um ataque contra um agente de segurança

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De Macapá (AP)

Uma operação integrada das forças de segurança foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (10) em Macapá para investigar a atuação de organizações criminosas no Amapá. Batizada de Operação Insídia, a ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no estado.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, tanto em residências na capital quanto dentro do sistema prisional do Amapá. As equipes também realizaram diligências em celas de investigados para recolher materiais que possam ajudar no avanço das apurações.

Segundo as investigações, a operação busca prevenir um possível atentado contra um agente de segurança que estaria sendo monitorado por integrantes de facção criminosa. A suspeita é de que o plano estivesse ligado às disputas por território entre grupos do crime organizado.

Participaram da ação equipes da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, além de agentes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Também atuaram unidades especializadas, como a Delegacia de Homicídios, a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e o Núcleo de Operações e Inteligência da Polícia Civil.