Operação no Macapaba II termina com 5 presos e apreensão de 174 porções de drogas

Denúncia sobre venda de entorpecentes levou policiais até um apartamento usado para guardar e distribuir drogas no residencial

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Militar do Amapá resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de drogas e dinheiro na madrugada deste domingo (5), na zona norte de Macapá.

De acordo com a PM, a equipe da Patamo recebeu uma denúncia informando que, na Quadra 13 do habitacional Macapaba II, nas proximidades do Bloco 7, havia vários indivíduos comercializando entorpecentes. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local e identificaram suspeitos com as características repassadas.

Durante a abordagem, foram encontradas com os três primeiros suspeitos 99 porções de substâncias supostamente entorpecentes, além de R$ 686,00 em dinheiro. Questionados, eles confessaram que atuavam no tráfico de drogas para uma facção criminosa e indicaram um apartamento no Bloco 7 como ponto de origem do material.

A equipe seguiu até o endereço indicado e, ao se aproximar, percebeu que a porta do imóvel estava entreaberta. Um homem, ao notar a presença policial, tentou fugir para o banheiro carregando uma sacola com drogas e tentou descartá-las no vaso sanitário, mas foi impedido pelos policiais.

No interior do imóvel, foram apreendidas diversas porções de substâncias semelhantes à maconha, cocaína e crack, além de dinheiro em espécie. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 174 porções de entorpecentes e R$ 1.934.

Quatro pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico. Durante a condução dos suspeitos, uma mulher interferiu na ação policial, proferindo ofensas contra a equipe e incitando desordem. Ela também foi detida e, segundo a PM, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-la.

Todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao CIOSP do Pacoval para os procedimentos legais.