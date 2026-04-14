Ossada de baleia, espada e moedas: morador reúne achados com sonho de criar museu

Conhecido como “Ave Amarela”, Avetaldo Rocha reúne um acervo que já atrai turistas

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Por HUMBERTO BAÍA E MARCELO SÁ GOMES, no Marajó (PA)

No coração do arquipélago do Marajó, no município de Chaves (PA), uma história de amor pela história da região vem ganhando destaque. O morador Avetaldo Rocha, conhecido como “Ave Amarela”, luta há mais de cinco anos para transformar um sonho pessoal em um projeto cultural: a criação de um museu natural e arqueológico. De origem humilde, Ave Amarela dedica boa parte de sua vida à coleta e preservação de objetos encontrados nas praias de Chaves. Entre os itens reunidos ao longo dos anos estão moedas antigas, punhais e até uma espada que, segundo indícios, podem remontar ao período do Brasil Império. O trabalho, realizado de forma independente e sem apoio institucional contínuo, revela um importante potencial histórico e cultural para a região.

Além dos artefatos históricos, sua coleção inclui um impressionante acervo de ossadas de animais. Em sua residência, ele mantém peças como crânios de búfalo, cabra e outros animais, além de um dos itens mais notáveis: o esqueleto completo de um cetáceo de grande porte identificado como espécime da subordem misticeto — uma baleia-sei (Balaenoptera borealis). O próprio Avetaldo levou 19 dias para remover, limpar e transportar os ossos até sua casa, demonstrando grande dedicação ao projeto.

“Minha residência é frequentemente visitada por turistas vindos de toda parte do Brasil e até mesmo do exterior, e isso eu fico muito contente”, relata.

Especialista

O sonho de transformar o acervo em museu ganhou um novo capítulo recentemente. No último fim de semana, um especialista vindo do Ceará visitou o local para avaliar as condições das peças, especialmente dos esqueletos, e verificar a viabilidade de restauração e exposição. A visita trouxe novas perspectivas ao projeto.

“Estou impressionado com a qualidade e o estado de conservação da ossada da baleia. Com o apoio necessário, é possível fazer a montagem e a exposição”, afirmou Antônio Carlos Amâncio, biólogo e especialista em osteomontagem, reconhecido internacionalmente pela atuação na área. Ele também foi responsável por identificar corretamente a espécie de cetáceo, que antes era considerada uma “baleia-fin”.

Apesar das dificuldades, Ave Amarela conta com o apoio de moradores e admiradores, além da Associação Amapaense de Folclore e Cultura Popular e do Pontão de Cultura Rede Foliar, que reconhecem a importância do trabalho para a preservação da memória local e da biodiversidade.

A criação do museu em Chaves não representa apenas a realização de um sonho pessoal, mas também um potencial marco cultural e educativo para toda a região do arquipélago do Marajó. O acervo, construído com esforço próprio ao longo de anos, pode se tornar um importante espaço de conhecimento e valorização da história e da riqueza natural da Amazônia.