PAI: uma saída para poucos ou um risco para muitos?

Da EQUIPE DO ESCRITÓRIO SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

O Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), colocado em prática pelo Governo do Amapá para servidores efetivos do Poder Executivo, foi apresentado como uma política de valorização de quem já reúne condições para deixar a ativa, com promessa de transição “tranquila e financeiramente estável”. Entre os atrativos divulgados estão o pagamento, por até 24 meses, de uma indenização mensal de 14% sobre o vencimento ou subsídio, a manutenção do auxílio-alimentação, vantagens específicas para algumas carreiras e o pagamento parcelado de passivos trabalhistas, como retroativos de abono de permanência, progressões e licenças-prêmio não usufruídas.

No entanto, o ponto central, pouco destacado no discurso oficial, é outro: o PAI não é uma boa opção para todos os servidores. Isso não significa negar as vantagens do programa, mas reconhecer que a aposentadoria é uma decisão individual, definitiva na prática e diretamente ligada ao padrão de renda, à saúde, ao planejamento familiar e à expectativa de permanência no serviço público. O que pode ser vantajoso para um servidor prestes a encerrar a carreira com segurança financeira pode se tornar um problema para outro que ainda depende da remuneração da ativa para sustentar a família.

Outro aspecto relevante é o prazo limitado dos incentivos. O governo informa que os benefícios do PAI duram até 24 meses. Após esse período, o servidor passa a contar apenas com os proventos da aposentadoria. Em outras palavras, quem faz a conta considerando apenas os dois primeiros anos pode ter uma percepção distorcida. O valor que parece confortável no curto prazo pode não se sustentar no médio e longo prazo, especialmente para quem possui despesas fixas elevadas, dependentes, financiamentos, aluguel, tratamento de saúde ou presta apoio financeiro contínuo a familiares.

Há também questões operacionais que exigem atenção. O pagamento dos passivos não ocorre de forma imediata, mas em parcelas, e a implantação dos benefícios pode levar até 60 dias após a concessão da aposentadoria. Na prática, isso significa que o servidor precisa ter reserva financeira para atravessar o período de transição sem comprometer o orçamento doméstico. A expectativa de liquidez imediata pode gerar frustração, sobretudo em um cenário em que muitas famílias já operam no limite financeiro.

Outro ponto sensível envolve o risco de dependência futura do cumprimento de pagamentos parcelados e vantagens anunciadas. Em contextos de restrição fiscal, queda de arrecadação, mudanças administrativas ou revisões jurídicas, não é incomum que obrigações financeiras do poder público sofram atrasos ou reavaliações. Caso isso ocorra, o caminho provável será a judicialização, com o servidor, já fora da ativa, tendo que recorrer à Justiça para garantir direitos que entende como assegurados.

Diante desse cenário, o debate sobre o PAI precisa ir além da lógica de incentivo imediato. O programa não deve ser tratado como solução universal. Para muitos servidores — especialmente aqueles que ainda dependem fortemente da remuneração da ativa ou que não realizaram um planejamento financeiro de longo prazo — a adesão pode representar a troca de um alívio momentâneo por uma perda permanente de segurança. No caso do PAI, a decisão mais adequada tende a ser aquela baseada em cálculo e planejamento, e não apenas no atrativo inicial do benefício.