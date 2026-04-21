Parto de emergência é realizado em ambulância após resgate aéreo entre Afuá e Macapá

Remoção aeromédica de área ribeirinha garantiu atendimento rápido, e o nascimento ocorreu durante o trajeto urbano até a unidade de referência na capital amapaense

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Uma gestante de 26 anos deu à luz dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Macapá, após ser resgatada por uma aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA) em uma comunidade de difícil acesso no município de Afuá, no Pará.

A paciente, com 39 semanas de gestação, estava na comunidade de Rio Salvadorzinho quando entrou em trabalho de parto e precisou ser transferida com urgência. Devido às condições geográficas da região, marcada por áreas alagadas e de difícil deslocamento, foi necessário o acionamento do serviço aeromédico do Governo do Amapá para garantir o transporte rápido até a capital.

Durante o voo, a gestante apresentou evolução do quadro, com intensificação das contrações. Após o pouso em Macapá, ela foi imediatamente transferida para uma ambulância do Samu, mas o trabalho de parto avançou rapidamente e o nascimento ocorreu ainda durante o deslocamento até a unidade hospitalar.

O parto foi realizado pela equipe de atendimento pré-hospitalar, dentro da ambulância, sem intercorrências. Em seguida, mãe e recém-nascida foram encaminhadas ao Hospital da Mulher Mãe Luzia, referência no atendimento obstétrico no estado.

A atuação integrada entre o Samu e o GTA foi fundamental para garantir o atendimento em tempo oportuno e preservar a vida da mãe e da criança.

Mãe e bebê permanecem sob acompanhamento médico e apresentam quadro de saúde estável.