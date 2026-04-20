Passageira é levada para casa isolada e violentada por falso mototaxista

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem de 22 anos suspeito de cometer estupro e ameaça contra uma mulher de 36 anos, no bairro Novo Horizonte, em Macapá. Os crimes foram praticados com o uso de arma branca.

De acordo com o delegado Eduardo Augusto Ribeiro, o crime ocorreu neste domingo (19), por volta das 10h30. A vítima havia saído de um estabelecimento comercial quando foi abordada pelo suspeito, que se apresentou como mototaxista e ofereceu uma corrida até sua residência.

Durante o trajeto, o homem desviou o percurso sob falso pretexto e levou a vítima até uma casa isolada, cercada por vegetação e sem vizinhos próximos. No local, mediante grave ameaça com uma faca, ele obrigou a mulher a entrar no imóvel onde cometeu o estupro, ameaçando-a de morte caso reagisse.

Após o crime, a vítima foi abandonada no bairro Novo Horizonte. Ela conseguiu acionar um transporte por aplicativo e foi levada até a Casa da Mulher Brasileira, onde recebeu atendimento.

Com base na denúncia e nas características repassadas, equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), com apoio do 2º Batalhão da Polícia Militar, localizaram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante.

Os exames feitos pela Polícia Técnico-Científica confirmam o relato da vítima e ajudaram a comprovar o crime. O suspeito passou por exame de lesão corporal e foi encaminhado à Justiça, onde permanece à disposição para a audiência de custódia.