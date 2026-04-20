COM USO DE FACA

Passageira é levada para casa isolada e violentada por falso mototaxista

20, abril, 2026
Momento em que acusado chega à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM); vítima foi abandonada após o estrupro no Novo Horizonte
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Seles Nafes
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