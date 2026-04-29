Pastor usa ‘jogo cintura’ e fé para ampliar templo Adventista Central de Macapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP) – Uma das igrejas mais tradicionais do Amapá começou uma jornada desafiadora e com poucos recursos em abril de 2025. A ideia era transformar uma pequena sala de aula e um barracão de eventos em um moderno e confortável prédio de três andares, no coração do também tradicional bairro do Trem, na região central de Macapá. Coube ao pastor Vilmar Anacleto, natural de Santa Catarina, a tarefa de aplicar as doações de voluntários em um espaço onde a Bíblia será ensinada a crianças, jovens e adultos da Igreja Adventista Central de Macapá. Com muito jogo de cintura e fé em Deus, o sacerdote conseguiu adesões de profissionais que deram descontos e se engajaram na obra com dedicação. O projeto faz parte da ampliação do complexo adventista, que incluirá também a construção de um novo templo.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior