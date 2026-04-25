Pedra Branca reúne mais de 800 atletas na 1ª Corrida da Cidade

Pedra Branca do Amapari (AP)

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari promoveu, na manhã deste sábado (25), a 1ª Corrida da Cidade, reunindo mais de 800 participantes entre atletas locais e nomes da elite do estado. A prova teve largada às 6h e movimentou as principais vias do município desde as primeiras horas do dia. A iniciativa faz parte da programação comemorativa pelos 34 anos de emancipação político-administrativa de Pedra Branca do Amapari, que inclui ainda atividades culturais, shows e entrega de obras públicas ao longo da semana.

Com percurso de cinco quilômetros, a corrida foi marcada pela organização e pela forte adesão popular. Atletas de diferentes níveis participaram da prova, transformando o evento em um momento de integração e incentivo à prática esportiva.

A competição premiou os três primeiros colocados nas categorias local e elite, valorizando talentos da região. Além disso, a ação também teve caráter solidário: os alimentos arrecadados nas inscrições serão destinados a famílias atingidas pelas recentes chuvas no município.

Segundo o prefeito Marcelo Pantoja, a expectativa é consolidar a corrida como tradição local.

“A 1ª Corrida da Cidade passa a integrar o calendário esportivo de Pedra Branca do Amapari como um marco de promoção ao esporte, à solidariedade e à celebração dos 34 anos do município”, destacou.