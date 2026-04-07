PF investiga como empresa recebeu R$ 2,6 milhões 8h após afastamento de Furlan e Mário Neto

Dois dias antes a mesma empresa já havia recebido outros R$ 2,6 milhões; Vice comandava Secretaria de Finanças

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Polícia Federal recebeu documentos que comprovam que, horas após a operação que afastou o prefeito Antônio Furlan (PSD) e o vice e secretário de Finanças, Mário Neto (Podemos), foram realizados vários pagamentos elevados a empresas. Uma delas, de acordo com apuração do Portal SelesNafes.Com, recebeu mais de R$ 2,6 milhões às 14h33 do dia 4 de março, ou seja, cerca de 8 horas após o cumprimento dos mandados expedidos pelo Supremo, a pedido da PF. A Operação Paroxismo foi deflagrada às 6h do dia 4 de março, afastando imediatamente o prefeito, o vice e a secretária de Saúde, Erika Aimoré, em um inquérito que apura fraude na licitação do Hospital Municipal e desvio de dinheiro para clínicas do casal Furlan. Logo em seguida, houve a exoneração espontânea de todos os secretários.

Para realizar um pagamento, são necessárias duas chaves de acesso à conta da prefeitura, e cada secretário municipal possuía uma chave. A prefeitura suspeita que pelo menos o último pagamento, do dia da operação, tenha sido efetuado de forma antecipada antes que o comando político da prefeitura mudasse de mãos, neste caso para Pedro Dalua.

No sistema da prefeitura, é possível identificar o pagamento para a empresa TOP Construções e Serviços LTDA no valor total de R$ 2,6 milhões apenas dois dias após o empenho. De acordo acordo com o empenho, o contrato seria pelo aluguel de máquinas.

Os documentos foram entregues à PF pelo gabinete de emergência da Prefeitura de Macapá, que está sendo comandada interinamente pelo presidente da Câmara, Pedro Dalua (PSD).

“Todos os registros foram enviados à Polícia Federal, que vai atestar a regularidade ou não desses pagamentos”, comentou o porta-voz do Gabinete de Emergência, Renivaldo Costa, acrescentando que as movimentações serão periciadas.