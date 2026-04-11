Picadas de escorpião lideram ocorrências com animais peçonhentos no Amapá

Maioria das ocorrências registradas no Hospital de Emergência envolve picadas de escorpião

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O Hospital de Emergência do Amapá registrou, desde janeiro, 53 casos de acidentes com animais peçonhentos, sendo 21 relacionados a picadas de escorpião. Os dados reforçam o alerta das autoridades de saúde diante do aumento das ocorrências durante o período chuvoso. Com a intensificação das chuvas, cresce a presença de animais como cobras, aranhas e escorpiões em áreas urbanas e rurais. A umidade e o acúmulo de água favorecem o aparecimento desses animais, elevando o risco de acidentes, principalmente entre trabalhadores do campo.

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que, em caso de picada, não sejam adotadas práticas caseiras, como torniquetes ou tentativa de sucção do veneno, por poderem agravar o quadro clínico. A recomendação é lavar o local com água e sabão e procurar atendimento médico imediato.

O enfermeiro responsável técnico do setor de trauma do Hospital de Emergência, Gabriel Miranda, destaca a importância da resposta rápida.

“O atendimento rápido faz toda a diferença. Práticas inadequadas podem piorar o quadro do paciente. O ideal é manter a calma, higienizar o local e buscar assistência o quanto antes”, afirmou.

O alerta também inclui crianças, consideradas mais vulneráveis. Em Mazagão Novo, um menino foi picado por uma cobra da espécie comboia, conhecida como jararaca-do-norte, ao pegar um objeto no chão enquanto brincava. A vítima apresentou sintomas de envenenamento nas primeiras horas e foi encaminhada ao Hospital da Criança e do Adolescente, em Macapá, onde recebeu atendimento especializado.

O médico Roberto Dourado ressaltou que o atendimento precoce é determinante para evitar complicações. “Quanto mais rápido a criança receber atendimento, menores são os riscos de agravamento. Os sintomas podem evoluir de forma acelerada”, explicou.

Além dos cuidados em caso de acidente, as autoridades também orientam sobre como agir ao se deparar com animais peçonhentos, especialmente cobras. A recomendação é não tentar capturar ou matar o animal, manter distância e evitar movimentos bruscos. Em áreas urbanas, a população deve acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190, para que equipes especializadas, como o Batalhão Ambiental, façam o manejo adequado da ocorrência.