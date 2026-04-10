PM flagra “feira de drogas” em ponte, apreende 47 porções e prende dois

Suspeitos tentaram fugir por casas e áreas alagadas quando perceberam a chegada das equipes da PATAMO

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá informou que, na madrugada desta sexta-feira (10), equipes da PATAMO realizaram uma ação de combate ao crime organizado no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

De acordo com a corporação, os policiais receberam denúncia apontando que, em uma área de ponte localizada no final da avenida José Ferreira do Amaral, diversos indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes. Diante das informações, as equipes se deslocaram até o local indicado para averiguação.

Durante o adentramento na área, os militares avistaram um grupo de suspeitos, que ao perceber a presença policial fugiu em direções distintas. Parte dos indivíduos tentou escapar passando por dentro de residências e por áreas alagadas da região.

Após acompanhamento tático, dois suspeitos foram alcançados e detidos. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com a dupla 47 porções de substâncias supostamente entorpecentes. Os dois suspeitos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.