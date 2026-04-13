Policiais salvam jovem esfaqueado no pescoço após atendimento emergencial

Com muito sangue e familiares em desespero, policiais do 2º BPM fizeram os primeiros socorros e conseguiram estancar a hemorragia até a chegada do Samu

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A ação rápida e precisa de uma equipe de radiopatrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar foi fundamental para ajudar a salvar um jovem esfaqueado no pescoço, na noite deste domingo (12), no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Acionados via Ciodes para atender a ocorrência, os policiais encontraram familiares da vítima em desespero, sem saber como agir diante da gravidade da situação. O jovem apresentava um corte profundo na região do pescoço e perdia muito sangue.

Diante do quadro, o comandante da equipe, sargento Rodrigo Araújo, iniciou imediatamente os primeiros socorros, realizando procedimentos para estancar a hemorragia. Em seguida, a guarnição solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os atendimentos foram mantidos até a chegada da equipe médica, que encaminhou a vítima, já estabilizada, ao Hospital de Emergências de Macapá.