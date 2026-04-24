Praga na mandioca: governo distribui mais de 45 toneladas de farinha a indígenas

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Indígenas de Oiapoque, a 590 km de Macapá, continuam recebendo do governo do Amapá farinha de mandioca, um dos principais alimentos das comunidades originárias. Estão sendo distribuídas mais de 45,7 tonelas numa ação que teve início na quarta-feira (22) e ocorre como medida emergencial diante dos impactos da praga conhecida como “vassoura de bruxa”, que reduziu a produção local. A farinha foi adquirida pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) junto a pequenos produtores dos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Itaubal, contribuindo também para a geração de renda nessas localidades.

A operação logística inclui a coleta do alimento em áreas rurais ao longo da BR-156, como as comunidades de Água Branca do Cajari e Ramal da Boca do Braço, com transporte até as aldeias indígenas. Ao todo, 42 comunidades estão sendo atendidas, beneficiando 1.591 famílias com a entrega de 25 quilos de farinha por núcleo familiar.

A mobilização envolve diferentes órgãos estaduais e federais, como a Secretaria de Estado da Assistência Social, a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, o Exército Brasileiro, a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas e o Conselho de Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque.

A iniciativa busca garantir segurança alimentar às populações indígenas afetadas pela queda na produção de mandioca, especialmente em regiões de difícil acesso.