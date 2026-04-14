Prefeito interino diz que gestão Furlan ‘roubou’ R$ 200 milhões da Macapaprev

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito interino de Macapá, Pedro Dalua (União), disse nesta terça-feira (14) que a gestão Furlan (PSD) roubou R$ 200 milhões da MacapaPrev, o Instituto de Previdência Municipal que está sob auditoria do Ministério da Previdência e da Receita Federal. A afirmação de Dalua ocorreu na tribuna da Câmara Municipal, rebatendo comentários do vereador Alexandre Azevedo (REP). “Os R$ 400 milhões foram aportados. Os R$ 200 milhões da Macapaprev foram roubados. O que foi aportado tenha certeza que vai voltar. Bem diferente dos R$ 200 milhões da Macapaprev”, disparou.

Desde a saída de Furlan, afastado a pedido da Polícia Federal na Operação Paroxismo, o parlamentar assumiu postura mais ativa de fiscalização e passou a percorrer ruas e órgãos públicos para cobrar o funcionamento e medidas de manutenção da Prefeitura de Macapá durante sua gestão temporária.

Ele afirmou que a situação da Amprev seria pior que a da MacapaPrev, citando o aporte que o instituto estadual fez no Banco Master, e que agora está sendo ressarcido ao Estado por meio da retenção de empréstimos consignados. Na semana passada, o Tribunal de Justiça rejeitou recurso do banco e manteve a transferência dos descontos dos servidores para uma conta judicial. O objetivo da ação, movida pelo governo, é reaver o investimento.

Dalua destacou ainda que a Amprev tem caixa para manter com folga as aposentadorias e beneficios dos segurados. Em março, o Gabinete de Emergência da prefeitura chegou a informar que o caixa do instituto tem recurso para manter os benefícios por apenas sete meses.