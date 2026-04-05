AÇÃO SOCIAL

Prefeitura de Pedra Branca finaliza programação de Páscoa com entrega de mais de 2 mil ovos

5, abril, 2026
Programação percorreu sede e comunidades rurais levando atividades recreativas e celebração da data para crianças do município.
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De Pedra Branca do Amapari (AP)

Com uma programação especial de Páscoa, a tarde deste sábado, 4, foi marcada por muita alegria na Quadra do Reviver, reunindo centenas de famílias em um ambiente de integração, diversão e espírito de solidariedade.

Durante a programação, foram distribuídos mais de 2 mil ovos de chocolate para as crianças, que também participaram de diversas brincadeiras, atividades recreativas e momentos de lazer preparados especialmente para a data.

Entrega de ovos de chocolate…

… e presença do Coelho da Páscoa garantidos. Fotos: Divulgação Prefeitura


As ações aconteceram ao longo dos últimos dias tanto na sede do município quanto nas comunidades da área rural, garantindo que a celebração da Páscoa chegasse a diferentes regiões e alcançasse o maior número possível de crianças.

A iniciativa integra o calendário de ações sociais da gestão municipal, que tem como objetivo promover acolhimento, fortalecer os laços comunitários e proporcionar momentos especiais para a população, especialmente em datas comemorativas.

Seles Nafes
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