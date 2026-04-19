Prefeitura inspeciona mutirão de serviços no Mucajá

Ação reúne serviços urbanos e vistoria direta para acelerar melhorias no habitacional

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De Macapá (AP)

A Prefeitura de Macapá inspecionou o mutirão “Prefeitura Presente, Cuidando de Todos” em andamento no Conjunto Habitacional Mucajá, na Zona Sul da capital. A ação combina a oferta de serviços urbanos com uma vistoria direta nas áreas do residencial, buscando identificar problemas e dar mais rapidez às soluções.

Durante a agenda, o prefeito interino Pedro DaLua (União) acompanhou de perto os trabalhos e reforçou a importância de estar presente nas comunidades. Segundo ele, o contato direto com os moradores permite compreender melhor as demandas e direcionar as ações da gestão com mais eficiência.

O mutirão reúne serviços como limpeza, manutenção, iluminação pública e atendimentos sociais, voltados para enfrentar problemas antigos do conjunto. Entre as principais demandas estão a precariedade de áreas comuns, falhas no sistema de esgoto e a necessidade de melhorias estruturais nos blocos.

Além das ações imediatas, a prefeitura também autorizou intervenções mais amplas no residencial, incluindo obras de revitalização com pintura e reparos estruturais. A proposta é garantir mais segurança, organização e qualidade de vida para os moradores.

A iniciativa integra uma estratégia de ampliar a presença do poder público nos conjuntos habitacionais de Macapá, com previsão de levar o mutirão a outras áreas e manter o acompanhamento contínuo das melhorias realizadas.