Previsão de mais chuvas intensas deixam bairros de Macapá em alerta

Trechos no bairro das Pedrinhas tiveram alagamentos; Defesa Civil e prefeitura mobilizam força-tarefa após famílias serem atingidas

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Por ANDERSON MELO, de Macapá

As fortes chuvas do fim de semana colocaram pelo menos três bairros de Macapá em alerta da Defesa Civil. As equipes foram mobilizadas para atendimentos nos bairros Araxá, Congós e Pedrinhas. A situação mais crítica foi registrada na área conhecida como invasão da Redenção, localizada no Conjunto Barcelos, no bairro das Pedrinhas. Diante do cenário, a Defesa Civil Estadual atuou em diferentes frentes para reduzir os impactos. “Desde o início de janeiro estamos atentos aos efeitos das fortes chuvas que atingem Macapá e Santana. Neste fim de semana, os atendimentos foram direcionados aos bairros que registraram pontos de alagamento, como Araxá, Congós e Pedrinhas. Atuamos com equipes de socorro em conjunto com o Corpo de Bombeiros, além de assistência humanitária para garantir segurança alimentar e o deslocamento de famílias para áreas fora de risco”, explicou o coronel Medeiros, coordenador da Defesa Civil Estadual.

A Prefeitura de Macapá também se mobilizou em força-tarefa para atender os moradores atingidos pelos alagamentos. O volume de água invadiu residências, deixou famílias desabrigadas e causou prejuízos em diversos imóveis.

A ação reuniu equipes da Defesa Civil Municipal, Zeladoria Urbana, Secretaria de Obras, Assistência Social e Mobilização Social, que atuaram de forma integrada para minimizar os impactos da enchente. Entre as medidas emergenciais, foram realizados serviços de retirada de lixo e desobstrução de canais para melhorar o escoamento da água.

A Secretaria de Assistência Social iniciou o cadastramento das famílias desabrigadas, garantindo acesso a benefícios como aluguel social, além da distribuição de cestas básicas para atender às necessidades imediatas.

A atuação emergencial faz parte da estratégia da gestão municipal para dar resposta rápida às ocorrências provocadas pelas chuvas, com foco na proteção das famílias e na recuperação das áreas afetadas.

Como ainda há previsão de mais chuvas, a Defesa Civil orienta que a população acione o 190 em caso de necessidade de apoio por conta de alagamentos.