Procurado por homicídio e ocultação de cadáver no Maranhão é preso em Macapá

Mandado de prisão expedido pela Justiça de Maracaçumé (MA) tem validade até novembro de 2036

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem procurado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver foi preso na noite desta quarta-feira (8), no bairro Marabaixo I, zona oeste de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h40, uma equipe de radiopatrulha do 8º Batalhão recebeu uma denúncia informando que um suspeito, trajando blusa vermelha e bermuda jeans, estaria na Avenida Dois e seria foragido da Justiça do Estado do Maranhão.

Os policiais se deslocaram até o local e encontraram o indivíduo com as mesmas características, sentado em uma calçada. Durante a abordagem, ele confessou que havia cometido o crime no Maranhão, onde chegou a cumprir cerca de dois anos de reclusão.

No entanto, após ser beneficiado com a saída de fim de ano, não retornou ao sistema prisional, passando pelos estados do Pará e, mais recentemente, Amapá, onde estava há cerca de dois meses.

Após consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Maracaçumé (MA), com validade até novembro de 2036.

Wervson Duarte do Carmo, de 32 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CIOSP do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais.