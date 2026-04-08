Quando só vemos o pior nos outros

1 Crônicas 19

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Viver num mundo onde se desconfia do outro o tempo todo não é uma novidade, apesar de hoje esse sentimento ser mais forte que nos tempos bíblicos. Mas em 1 Crônicas 19 encontramos um caso assim. O rei dos amonitas morre. Ele tinha demonstrado amizade por Davi, que envia conselheiros para consolar o filho do monarca. No entanto, o gesto foi visto como uma estratégia disfarçada. A desconfiança levaria a uma guerra trágica. Procurar enxergar sempre o pior nos outros pode nos levar a situação sem volta. Tenha uma ótima quarta-feira (8) com nosso Deus e Senhor Jesus!