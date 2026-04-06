PERTO DE TARTARUGALZINHO

Quatro bois morrem após caminhão atingir manada solta na BR-156

6, abril, 2026
Motorista relatou que os animais estavam no meio da pista em um trecho sem iluminação
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma boiada deixou pelo menos quatro animais mortos na madrugada deste domingo (5), na BR-156, nas proximidades do município de Tartarugalzinho.

De acordo com informações apuradas pela polícia, o caminhão trafegava pela rodovia quando colidiu de frente com os animais, que estavam soltos no meio da pista. O trecho onde ocorreu o acidente não possui iluminação, o que dificultou a visibilidade. O motorista relatou que só conseguiu perceber a presença da manada quando já não havia tempo suficiente para frear.

Com a violência do impacto, parte frontal do caminhão ficou bastante danificada, mas, apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos.

A colisão ocorreu quando parte do rebanho ocupava a pista. Imagens: Reprodução

Até o momento, o proprietário dos bois não foi identificado.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, animais devem ser conduzidos com acompanhamento adequado, e os donos podem ser responsabilizados caso deixem o gado solto em vias públicas, especialmente quando há registro de acidentes.

A PRF orienta que, ao trafegar por áreas rurais, motoristas redobrem a atenção, sendo fundamental reduzir a velocidade, manter distância segura e, ao avistar animais na pista, evitar buzinar. O ideal é desacelerar gradualmente, sinalizar e tentar desviar com cautela.

Seles Nafes
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