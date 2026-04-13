R$ 1,3 milhão são liberados para ações emergenciais no Bailique e famílias afetadas por enchentes

Recursos federais vão garantir envio de água potável às comunidades do Bailique afetadas pela salinização

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Mais de R$ 1,3 milhão foram liberados pelo Governo Federal para ações emergenciais no Amapá, sendo R$ 720 mil destinados ao abastecimento de água potável no Arquipélago do Bailique, com a locação de embarcação para transporte de água às comunidades afetadas pela salinização, e R$ 591.246 para assistência a famílias de Macapá e Santana impactadas por enchentes recentes.

O anúncio foi feito durante reunião do ministro Waldez Góes com a Defesa Civil Estadual, ocasião em que foram apresentadas as portarias ministeriais que oficializam a liberação dos recursos. Durante o encontro, foram detalhados os planos de trabalho já aprovados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, etapa que autoriza o repasse financeiro e permite a execução das ações emergenciais nos municípios.

Segundo a Defesa Civil Estadual, a entrada de água salgada nos rios do Bailique tem se intensificado, comprometendo a qualidade da água e tornando-a imprópria para o consumo humano. O fenômeno tem afetado diretamente as comunidades da região, que enfrentam dificuldades no acesso à água potável, agravando uma situação considerada sensível do ponto de vista social e ambiental.

Diante desse cenário, foram viabilizados R$ 720 mil, após solicitação do Governo do Estado, para a locação de embarcação destinada ao transporte de água potável às localidades afetadas. A medida reforça uma operação que já vem sendo executada na região e dá continuidade às ações iniciadas no segundo semestre do ano passado, com foco no abastecimento emergencial e na redução dos impactos da salinização.

Em relação aos alagamentos, a Defesa Civil informou que a situação nos municípios de Macapá e Santana foi reconhecida como de emergência, o que possibilitou a liberação de R$ 591.246 para atendimento às famílias atingidas.

Os recursos serão aplicados na aquisição de itens essenciais, como cestas de alimentos, colchões e redes, kits de limpeza de residência, kits de higiene pessoal e itens de dormitório. A iniciativa busca garantir assistência imediata e minimizar os impactos causados pelas enchentes, assegurando melhores condições de dignidade à população afetada.

A Defesa Civil Estadual será responsável por coordenar a execução dos planos, acompanhando a aplicação dos recursos e a implementação das ações. A expectativa é de que os investimentos contribuam para reduzir os impactos imediatos tanto da crise hídrica no Bailique quanto dos alagamentos na região metropolitana.