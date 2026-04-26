Randolfe anuncia suspensão da venda do Augusto Antunes

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A mobilização realizada na manhã deste domingo (26), em Santana, resultou na suspensão do leilão da área onde está localizado o Estádio Augusto Antunes, o Augustão. A decisão foi comunicada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao senador Randolfe Rodrigues, após o ato que reuniu centenas de pessoas em defesa do espaço esportivo. O movimento foi articulado pelo parlamentar e contou com a participação de lideranças locais, representantes de clubes locais e integrantes da bateria da escola de samba Império do Povo.

O edital previa lance inicial de R$ 17,4 milhões, com encerramento marcado para o dia 5 de maio. A área, com cerca de 53 mil metros quadrados e localizada às margens do Rio Amazonas, pertence ao Sesi — antiga estrutura vinculada à Icomi — e poderia ser destinada a empreendimentos portuários, industriais ou energéticos, o que colocava em risco a permanência do estádio.

Durante o ato, Randolfe destacou o simbolismo da mobilização popular na preservação do espaço. “O povo que reformou o estádio com recursos federais não vai aceitar vê-lo virar concreto. A suspensão do leilão é uma vitória da nossa gente, do nosso futebol e da nossa cultura”, afirmou.

Reinaugurado em maio de 2025 após reforma viabilizada com R$ 2,5 milhões em emenda parlamentar, o Augustão permanece, por ora, fora de risco. Ao final da mobilização, participantes se reuniram no centro do campo em um abraço simbólico, marcando o ato como um gesto coletivo em defesa do patrimônio esportivo do estado.