Reforma do Zerão avança e entra na etapa final com troca completa do gramado

Macapá (AP)

A modernização do Estádio Milton Santos, o Zerão, em Macapá, entrou em uma nova fase nesta quinta-feira (9), com o início da retirada completa do gramado antigo. A intervenção marca uma etapa considerada crucial para a entrega de um campo dentro dos padrões exigidos para competições profissionais, e está sendo acompanhada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que tem atuado para revitalizar a infraestrutura de esportes no Amapá.

Ao todo, cerca de 10 mil metros quadrados de grama estão sendo removidos para dar lugar a uma nova estrutura, que inclui nivelamento do terreno e implantação de um sistema de irrigação automatizado. Esses equipamentos serão responsáveis por manter a qualidade do solo e garantir melhores condições de jogo.

Após essa fase inicial, a obra seguirá com testes técnicos no campo antes da colocação da nova grama, que será importada e atenderá critérios utilizados em grandes arenas do futebol brasileiro. A previsão é que o novo gramado esteja concluído em aproximadamente 60 dias, conforme o cronograma da equipe técnica.

A execução do projeto conta com uma empresa especializada, que já atuou em estádios de outras regiões do país. Durante a vistoria mais recente, representantes de clubes locais acompanharam o andamento dos trabalhos e avaliaram o impacto da reforma para o retorno das competições no estado.

A revitalização do Zerão integra um conjunto de investimentos voltados à recuperação da infraestrutura esportiva do Amapá. A expectativa é que, com a conclusão da obra, o estádio volte a receber partidas oficiais e contribua para o fortalecimento do futebol local, incluindo competições tradicionais como o campeonato estadual.