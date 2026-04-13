PATRIMÔNIO E URBANISMO

Revitalização de praça histórica dá nova vida e colorido à Serra do Navio

13, abril, 2026
Foto: Max Renê/GEA
A revitalização da praça foi entregue pelo governador Clécio Luís durante programação oficial
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De Macapá (AP)

A Praça Cívica de Serra do Navio voltou a receber moradores neste domingo (12) após passar por uma ampla revitalização. O espaço público, localizado no centro da cidade, foi entregue pelo governador Clécio Luís (União) durante agenda no município e passa a funcionar como área de convivência e lazer para a população.

A reforma atende a uma demanda antiga da comunidade e incluiu melhorias estruturais e urbanísticas no local. O investimento foi de cerca de R$ 1,75 milhão, com recursos do Tesouro Estadual e execução da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), em parceria com a prefeitura do município.

O monumento que simboliza a história de Serra do Navio também foi preservado e restaurado durante a revitalização da praça. Foto: Max Renê/GEA

O espaço revitalizado conta com paisagismo renovado, bancos, áreas de circulação e estrutura pensada para eventos e encontros comunitários. Foto: Max Renê/GEA

Segundo o governo, o projeto buscou manter características originais da praça, respeitando a identidade urbana da cidade, que possui áreas reconhecidas como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reinauguração acabou virando também uma festa para as crianças da cidade. Durante o evento, foram distribuídos cerca de mil brinquedos, além de doces e atividades recreativas, reunindo famílias no novo espaço público.

A praça ganhou nova pavimentação, iluminação modernizada e áreas de convivência para moradores e visitantes. Foto: Max Renê/GEA

A entrega da praça fez parte de uma agenda mais ampla do governo estadual em Serra do Navio, que incluiu visitas a obras, anúncios de investimentos e outras ações voltadas à infraestrutura e serviços no município.

Seles Nafes
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