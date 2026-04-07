Rodovias Federais do Amapá têm 6 acidentes na Semana Santa

Ocorrências foram registradas em Tartarugalzinho, Calçoene, Oiapoque e Macapá

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira (7) o balanço da Operação Semana Santa 2026 e confirmou o registro de seis acidentes nas rodovias federais que cortam o Amapá. As ocorrências foram registradas entre os dias 31 de março e 5 de abril, período marcado pelo aumento no fluxo de veículos.

Os sinistros foram contabilizados nos municípios de Tartarugalzinho, Calçoene, Oiapoque e Macapá, envolvendo situações como tombamentos de veículos de carga, colisões e até atropelamento de animal. Tartarugalzinho concentrou o maior número de registros, com três ocorrências.

De acordo com a PRF, os casos reforçam um cenário recorrente nas rodovias: desatenção, imprudência e falhas no comportamento dos condutores seguem entre as principais causas dos acidentes.

Durante a operação, a corporação intensificou a fiscalização em pontos estratégicos, com abordagens, orientações e presença ostensiva nas BRs, buscando reduzir riscos e coibir infrações.

A PRF alerta que atitudes como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e falta de atenção continuam sendo determinantes para a ocorrência de acidentes, especialmente em períodos de maior movimentação. A recomendação é clara: condução responsável é essencial para preservar vidas.

A instituição destaca que seguirá atuando de forma integrada para fortalecer a segurança viária e reduzir os índices de acidentes nas rodovias federais do estado.