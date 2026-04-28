Sanção de Lula restabelece progressão e marca vitória de professores pioneiros do Amapá

Medida beneficia ativos, aposentados e pensionistas dos ex-territórios e permite acesso ao topo da carreira federal do magistério

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De Macapá (AP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta segunda-feira (27), o artigo 25 da Medida Provisória 1326/25, restabelecendo o direito à progressão funcional dos professores pioneiros do Amapá após uma década.

A medida alcança docentes ativos, aposentados e pensionistas do magistério dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, que passam a ter novamente a possibilidade de alcançar o topo da tabela salarial do Magistério Federal.

A conquista foi celebrada pelo senador Randolfe Rodrigues, que liderou a articulação política pela aprovação ao lado da deputada Marcivania Flexa e de representantes da categoria.

“A progressão está de volta. Quero cumprimentar os professores e a sua comissão representativa por essa longa luta, que teve agora um final feliz”, afirmou o senador.

Segundo Randolfe, a sanção também representa um reconhecimento histórico. “Reconhece a trajetória de mestras e mestres que formaram gerações de amapaenses e ainda hoje seguem formando”, declarou.