São José é eliminado pelo Bregafó e dá adeus a Copa do Brasil

Uso do goleiro-linha na etapa final não evitou a derrota do representante amapaense

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O São José se despediu da Copa do Brasil de Futsal após ser derrotado por 6 a 3 pelo Bregafó do Pará, em partida disputada no ginásio Ferdinando Costa e Silva, em Breves neste sábado (4). Com o resultado, o representante amapaense não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro confronto, quando havia perdido por 6 a 5 em Macapá.

Jogando dentro de casa, o Bregafó começou melhor e abriu o placar após erro na saída de bola adversária: Vitinho perdeu a posse, e Marlon aproveitou para marcar. O São José ainda conseguiu reagir após sofrer o empate, com Leandrinho balançando as redes. Em seguida, Lucian virou o placar para o time tricolor ainda no primeiro período.

No entanto, a expulsão de Jonas que fez duas faltas seguidas, mudou o rumo da partida. Com um jogador a mais, o Bregafó cresceu em quadra, empatou com Jedgol e virou o placar após falha envolvendo o goleiro Careca e Pixote, e Gago aproveitou.

Na etapa final, o São José tentou se manter no jogo, mas viu o adversário ampliar com Netinho, em jogada individual. Buscando a reação, a equipe passou a utilizar o goleiro-linha, mas acabou sofrendo mais um gol em contra-ataque, novamente com Gago. Rodrigo Jucá ainda diminuiu em tiro livre para o São José.

Apesar das tentativas, o São José não conseguiu evitar a derrota, que foi sacramentada com o gol de Jailson, confirmando o placar de 6 a 3 e a eliminação da equipe amapaense da competição.