Secretário de Agricultura de Santana é preso com carga milionária roubada no Amapá

Genival Marreiros de Oliveira, de 48 anos, foi preso durante ação na BR-156 e exonerado do cargo no mesmo dia por decreto da Prefeitura de Santana

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O secretário de Agricultura de Santana, Genival Marreiros de Oliveira, de 48 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (23), no município de Calçoene, interior do Amapá, suspeito de participação no roubo de uma carga milionária de grude de pescada amarela, conhecida como o “ouro do mar” devido ao alto valor comercial da bexiga natatória do peixe.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na última quarta-feira (22), no Rio Cassiporé, quando sete criminosos renderam a embarcação “Oeiras” e roubaram cerca de 40 sacas da carga, além de celulares da tripulação, uma antena Starlink e outros objetos pessoais.

Após receber a denúncia de que o material roubado seria transportado para Macapá, o tenente A. Pimentel, por determinação do major George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, montou uma barreira policial na BR-156 para interceptar possíveis suspeitos.

Mesmo sob forte chuva, os militares realizaram a fiscalização de todos os veículos que seguiam no sentido Oiapoque–Macapá. Por volta das 15h20, uma caminhonete Mitsubishi Triton branca foi abordada.

No veículo estavam quatro ocupantes. O motorista, identificado como Genival, informou inicialmente que transportava uma carga de peixe seco. No entanto, ao verificar a carroceria coberta por lona, os policiais constataram que se tratava da carga de grude supostamente roubada.

Nenhum dos ocupantes assumiu ser o proprietário do material, e, diante da suspeita, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Calçoene.



Durante a revista, os policiais também encontraram cinco mochilas com roupas e lençóis molhados, todos com forte odor de peixe, levantando a suspeita de que seriam as vestimentas utilizadas durante o assalto no rio.

Além disso, foram apreendidos uma antena Starlink, dois binóculos, sendo um de visão noturna, e um inversor, objetos que possivelmente também foram levados da embarcação atacada.

Ao todo, foram recuperados 30 volumes de grude, com peso aproximado de 453 quilos, além do veículo usado no transporte da carga.

Os outros presos foram identificados como Manoel José Carvalho Filho, 34 anos; Josinaldo da Costa Martins, 50 anos; e Waldecir Rocha Guimarães, 34 anos.

O caso segue sob investigação.