Seguranças do Guns N’Roses e de hotel discutem durante chegada em Belém

Por PEDRO PESSOA, de Belém

A chegada do Guns N’ Roses a Belém, na noite desta quinta-feira (23), foi marcada por grande movimentação em frente ao hotel onde os integrantes estão hospedados. Fãs e curiosos acompanharam de perto a chegada da banda, que se apresenta neste sábado na capital paraense. Durante o desembarque e entrada no local, um momento de tensão chamou a atenção de quem estava presente. Um dos seguranças ligados à banda discutiu com um profissional da equipe do hotel enquanto a passagem dos músicos era organizada.

Segundo relatos de testemunhas, o funcionário do hotel tentava manter a área livre e organizar o fluxo de pessoas, quando o segurança do grupo teria reagido de forma ríspida, fazendo gestos e pedindo silêncio ao profissional.

Apesar do desentendimento, a situação foi rapidamente controlada e não houve confusão maior. Após o episódio, a movimentação seguiu normalmente na entrada do hotel.

O Guns N’ Roses se apresenta neste sábado no Estádio Mangueirão, em um dos shows mais aguardados do ano. A expectativa é de grande público, com fãs de várias cidades do Pará e de outros estados da região Norte, como Macapá.