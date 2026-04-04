Show de cantor condenado por abuso é cancelado no Pará

Equipe do cantor informou que a decisão ocorreu por orientação da assessoria jurídica

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De Macapá (AP)

Condenado por abusar sexualmente das próprias filhas, o show do cantor paraense Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, que seria realizado neste sábado (4) em Breves, no arquipélago do Marajó, foi cancelado. A apresentação marcaria a estreia da turnê “Bruno e Trio 2.0”, que iniciaria justamente pelo município marajoara.

O cancelamento foi anunciado nas redes sociais do artista por meio de um comunicado oficial. Na nota, a equipe informou que a decisão ocorreu por orientação da assessoria jurídica e que a turnê não tem, por enquanto, nova data para começar.

O nome do cantor passou a ganhar grande repercussão após a divulgação de uma decisão da Justiça que o condenou em um processo relacionado a crimes sexuais envolvendo familiares. O caso, que tramita há alguns anos, trata de denúncias feitas por duas filhas do artista e resultou em uma sentença de primeira instância com pena superior a 30 anos de prisão, decisão da qual ainda cabe recurso.

Na publicação, a equipe também informou que novas informações sobre a agenda devem ser divulgadas posteriormente aos fãs por meio dos canais oficiais. O comunicado agradece a compreensão do público e encerra com uma mensagem de Páscoa.