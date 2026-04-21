Solidariedade lança enredo para 2027 e conquista reconhecimento oficial no Amapá

Agremiação celebra lei de utilidade pública e apresenta composição que exalta a culinária como resistência histórica

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De Macapá (AP)

A Escola de Samba Solidariedade anunciou o enredo que levará para a avenida no Carnaval de 2027 durante evento realizado em sua sede, no bairro Jesus de Nazaré. A programação ocorreu no último sábado (18), reunindo artistas, diretores e integrantes da agremiação em uma celebração marcada por simbolismo e projeções para o futuro.

Intitulado “Do Fogo Ancestral ao Tempero do Brasil – Quando cozinhar foi resistência e se tornou história”, o enredo propõe uma imersão na formação cultural da culinária brasileira, com foco na trajetória dos temperos. Idealizado por Jair Sampaio e Narciso Sanches, o tema destaca a cozinha como espaço de construção de identidade, ciência e resistência, valorizando o “tempero do Brasil” como expressão coletiva e histórica.

A noite também foi marcada por uma conquista institucional: a publicação da Lei nº 2.906 no Diário Oficial do Estado, que reconhece a Solidariedade como promotora de cultura e a declara de utilidade pública no Amapá. Para o presidente Jair Sampaio, o reconhecimento representa um marco na trajetória da escola após anos de atuação no cenário carnavalesco.

Durante o evento, a diretoria apresentou ainda o calendário de atividades rumo ao Carnaval 2027, incluindo o 7º Festival de Samba do Soli e o lançamento do projeto Talentos do Samba, voltado à formação gratuita de novos integrantes. A escola também revelou parte da equipe artística que conduzirá o próximo desfile, apostando na renovação e na mobilização coletiva para superar a desclassificação sofrida no último carnaval.