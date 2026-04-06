Surpresa de Toguro com lição de menina amapaense vira fenômeno nas redes

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A entrega de ovos de Páscoa em uma área de periferia em Santa Cataria transformou-se em um momento de reflexão que já alcança milhões de pessoas nas redes sociais e envolvendo uma amapaense. O influenciador fitness Toguro, conhecido por seus vídeos de impacto social e que soma mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e 3,5 milhões no Facebook, encontrou em Balneário Camboriú uma jovem que chamou a atenção não apenas pelo sotaque nortista, mas pela clareza de suas convicções. Sammy, de apenas 16 anos, reside na cidade catarinense há 4 anos com a mãe, Carla Raiane. Durante a conversa com o influenciador, a adolescente demonstrou uma oratória incomum para a idade ao descrever seu trabalho voluntário na igreja, onde atua como “desbravadora” e instrutora de crianças.

Questionada sobre o que estava fazendo antes do encontro, Sammy explicou que ensinava passagens do livro de Levítico para crianças de 12 anos. Com segurança, ela detalhou as leis mosaicas sobre alimentação saudável, explicando processos biológicos, como a ruminação, de forma didática.

“Eu estava ensinando isso para as crianças, um pouco sobre a alimentação, para que elas vivessem de uma maneira mais saudável”, afirmou a jovem no vídeo.

O ponto alto do diálogo ocorreu quando Toguro a questionou sobre suas ambições pessoais, em um mundo cada vez mais voltado para a fama instantânea e a riqueza material. A resposta de Sammy, dita com olhar firme, ecoou como uma lição de propósito.

“Isso é minha vida (…) Os prazeres desse mundo acabam, são momentâneos, mas as coisas de Deus são eternas. E é isso que eu busco: algo que é duradouro.”

Impressionado com a postura da adolescente, Toguro incentivou a jovem a utilizar as redes sociais para propagar suas mensagens.

“Eu acredito que se você fizesse [trabalho nas redes], você conseguiria atingir mais pessoas”, comentou o influenciador, desejando que as palavras de Sammy alcançassem o maior número possível de lares.

Para os conterrâneos do Amapá, o vídeo serve como um registro do talento e da resiliência da juventude nortista que, mesmo longe de casa, mantém vivas suas raízes e seus valores.

Ao final do encontro, em um gesto de reconhecimento, Toguro enviou um ovo de Páscoa também para a mãe de Sammy, selando um encontro que prova que, por trás de grandes números de seguidores, o que realmente conecta as pessoas são histórias reais de fé e dedicação.