Suspeito de matar o namorado da ex-companheira em emboscada é preso após fuga de garimpo

Capturado após buscas no Lourenço, suspeito foi localizado em área de mata depois de tentar articular fuga de carro

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O principal suspeito de envolvimento em um assassinato brutal ocorrido no Distrito de Lourenço, em Calçoene, a cerca de 356 quilômetros de Macapá, foi preso nesta terça-feira (21) pela Polícia Militar do Amapá.

O acusado, Clodoaldo Abreu dos Santos, conhecido como “Serrador”, de 51 anos, estava foragido desde o dia do crime e foi localizado ainda na região de garimpo por militares do 12º Batalhão.

A Polícia trata o caso como crime passional. As investigações apontam que José Silva Santos, de 56 anos, havia saído de uma festa na madrugada do último domingo (19), acompanhado da ex-companheira de Clodoaldo, quando foi atacado a golpes de faca. A mulher também foi ferida no braço e indicou o ex como autor do crime.

Após o ataque, o suspeito fugiu e só foi capturado na manhã desta terça-feira, após denúncia anônima e buscas ininterruptas da PM, conforme informou o capitão George Cecílio.

“O cidadão foi vítima de uma emboscada e assassinado com vários golpes de faca em via pública, no caminho para um balneário da região. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, que já estava envolvida com a vítima. Ele teria armado a emboscada em uma área escura do Lourenço, aguardando o casal que seguia a pé. O homem, conhecido como ‘Zé Branco’, foi atingido por diversas facadas. Durante a ação, a ex-companheira do suspeito conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata”, relatou o oficial.

Ainda segundo o militar, populares passaram informações de que o infrator estava em contato com um ‘pirata’ para sair da cidade e posteriormente fugir para o Estado do Pará.

“A equipe, de posse das características do possível veículo que iria transportá-lo, se deslocou para o ramal do distrito. Fizemos barreira para abordar veículos entrando e saindo da região, mas não obtivemos êxito. Após as abordagens, a equipe seguiu para a área de mata e recebeu informações de que o suspeito estava nas proximidades do Bairro Novo, onde foi localizado, preso e conduzido à delegacia do município”, concluiu.