Tartarugalzinho inaugura primeira escola municipal com inteligência artificial do Amapá

Unidade é a primeira da rede municipal no estado com recursos de IA e atenderá cerca de 300 alunos

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De Macapá (AP)

A primeira escola municipal com recursos de inteligência artificial do Amapá foi inaugurada neste sábado (10h) em Tartarugalzinho. A nova Escola Municipal Raquel da Paz chega com proposta de modernizar o ensino e ampliar o acesso à tecnologia para alunos da rede pública. A obra foi executada pela prefeitura com investimento de R$ 3,5 milhões, viabilizado por emenda da deputada federal Professora Goreth (POD).

Entre os destaques da unidade está o uso de tecnologia de reconhecimento facial para monitorar a entrada e saída dos estudantes. O sistema envia notificações em tempo real aos responsáveis, reforçando a segurança e aproximando famílias da rotina escolar. A escola também conta com sala de robótica e laboratório de informática voltados ao ensino de programação e automação desde os primeiros anos.

A estrutura foi planejada para atender cerca de 300 alunos e inclui 12 salas de aula, além de espaços como sala de leitura, música, AEE (Atendimento Educacional Especializado), coordenação pedagógica e áreas administrativas. Duas salas terão lousas digitais interativas, ampliando as ferramentas disponíveis para professores em sala de aula.

Outro diferencial é a integração de práticas ambientais ao cotidiano escolar. A unidade possui uma horta sustentável com sistema de reaproveitamento de água da chuva para irrigação, incentivando a educação ambiental junto aos estudantes desde cedo.

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Mineiro (União) destacou o simbolismo da entrega.

“A Escola Raquel da Paz representa um salto sem precedentes para a educação de Tartarugalzinho. Somos agora o único município do Amapá com uma escola municipal equipada com inteligência artificial. Isso mostra que o interior do estado também pode e deve estar na vanguarda da educação pública brasileira”, disse o gestor.

No mesmo evento, também foram assinadas ordens de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva e de uma piscina pública voltada aos alunos da rede municipal.