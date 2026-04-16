Três são presos por tráfico; mulher escondia droga em caixa de som de comércio

Policiais encontraram porções de cocaína e materiais usados para embalar entorpecentes

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá realizou duas ações distintas e prendeu três suspeitos por tráfico de drogas na zona norte de Macapá, nesta quarta-feira(15).

O primeiro flagrante ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Carlos Marighella, no Habitacional Macapaba, quando uma equipe da Patamo avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e utilizando sandálias, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontradas 64 porções pequenas de uma substância em pó, semelhante a cocaína. O suspeito confessou que faria a entrega do material a outro indivíduo na região. A motocicleta foi apreendida e o homem, juntamente com o entorpecente, foi encaminhado ao CIOSP Pacoval.



Ainda durante a ocorrência, a equipe foi acionada pelo setor de inteligência da PM para averiguar informações sobre intenso comércio de drogas em um estabelecimento comercial localizado nas proximidades do local da primeira abordagem.



Com o apoio de outra equipe da Patamo, os policiais visualizaram duas mulheres em atitude suspeita, portando sacolas plásticas. Ao perceberem a presença policial, elas tentaram se desfazer dos materiais: uma lançou o volume ao chão, enquanto a outra escondeu o conteúdo atrás de uma caixa de som.

Na abordagem, os policiais constataram que os volumes continham 10 porções médias de substância análoga à cocaína, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes.



As duas mulheres confessaram que estavam comercializando drogas no local e, também, foram conduzidas ao Ciosp do Pacoval.