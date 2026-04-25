Único estádio de futebol de Santana será vendido em leilão

Sesi, proprietário oficial da área, publicou chamada de pregão marcado para o dia 5 de maio; prefeitura convocou manifestação

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O município de Santana, a 17 km de Macapá, corre o risco de ficar sem o Estádio Augusto Antunes, o Augustão. O Sesi, dono oficial da área, marcou para o dia 5 de maio o leilão do terreno onde hoje funciona o estádio e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. A prefeitura anunciou para manhã deste domingo (26) um ato em defesa do Augustão, em frente ao estádio. De acordo com informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, o estádio nunca pertenceu oficialmente à prefeitura e nem ao governo do Estado, e está entre os patrimônios da antiga Icomi que foram vendidos pelo Grupo Caemi no fim dos anos 1990, após o fim da exploração de manganês em Serra do Navio.

O estádio estava cedido ao poder público pelo Sesi num acordo de comodato. Em contrapartida, o Serviço Social da Indústria receberia um terreno às margens da Rodovia Norte-Sul.

“Não sei como ficou isso. O fato é que o leilão foi marcado e agora faremos um ato em defesa do Augustão”, informou neste sábado (25) ao Portal SN o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

Bala avalia que existe um grande interesse privado na área onde funciona o estádio pela vocação portuária. O terreno está às margens do rio Amazonas, vizinho da área portuária.

“A área da DEV (mineradora) é que deveria ser leiloada. A empresa não revitalizou o porto (da Icomi), não recuperou a ferrovia e nem voltou a explorar ferro em Pedra Branca do Amapari”, acrescentou.

O chamado de leilão da área do Estádio Augusto Antunes foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 7 de abril, mas a publicação passou despercebida pelas autoridades, que agora tentam elaborar uma estratégia.

“Estamos vendo a possibilidade de desapropriar a área, mas isso ainda está em estudo”, avisou o prefeito.