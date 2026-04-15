Waldez inaugura 4 cursos do Ifap voltados ao petróleo: ‘se não tiver profissional aqui vão buscar lá fora’

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ministro da Integração Nacional, Waldez Góes (PDT), anunciou a liberação de R$ 24 milhões para a titulação de terras no Amapá, em áreas que devem receber projetos de desenvolvimento em diversos setores. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14), durante o lançamento do programa Acelera Amapá, do governo federal, que também oficializou a implantação de quatro novos cursos no Instituto Federal do Amapá (Ifap), voltados à futura indústria de petróleo e gás e prestação de serviço: inglês, comunicação, panificação e hotelaria. O programa reúne iniciativas de liberação de recursos para qualificação profissional e aporte financeiro para o desenvolvimento de empresas prestadoras de serviços. As ações são direcionadas ao fortalecimento do setor produtivo, com foco na preparação de mão de obra para a exploração da commodity.

“O Ifap, a Unifap, a Ueap e todo o Sistema S devem estar envolvidos (em qualificação). Já temos muitos termos com o Ifap e a Unifap. O Ifap prospectou cursos porque daqui a 5, 6 anos teremos petróleo”, afirmou.

Waldez também destinou R$ 9 milhões para a oferta dos cursos de Inglês, Comunicação para cadeias produtivas, Rede Hoteleira e Panificação. As formações estarão disponíveis nos campi de Macapá, Santana e Oiapoque.

“Já queremos ampliar as vagas desses cursos. No curso de Panificação eram 200 vagas, mas tivemos mais de 1 mil candidatos. Para Comunicação eram 100 vagas e houve procura de 500 pessoas. Vamos estudar novos termos de execução descentralizada para novos cursos”, acrescentou.

“As portas estão se abrindo e vai ficar ainda mais alargadas. Estamos no primeiro poço e já foi solicitado ao Ibama autorização para mais dois adjacentes justamente para fazer com que o Poço Morfo (no Amapá) seja mais rápido. Até 2030, quando começar a queda da produção na Bacia de Campos o Amapá vai prosperar”, diz o engenheiro de petróleo e gás Breno Araújo.

Ifap em expansão

O ministro lembrou que o Ifap está em processo de expansão, com a construção do Ifap Fluvial e de uma unidade em Tartarugalzinho, município a 222 quilômetros de Macapá, além do anúncio de um futuro campus em Mazagão.

Waldez também anunciou a liberação de R$ 120 milhões para financiamento de pequenas empresas prestadoras de serviços.

“Se não acelerar a formação de mão de obra, as empresas que precisarem irão buscar fora daqui”, concluiu.