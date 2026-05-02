2 mil cestas e sorteio de moto: Tartarugalzinho reúne multidão para o Dia das Mães

Tartarugalzinho (AP)

A Prefeitura de Tartarugalzinho promoveu neste sábado (10) uma grande programação em comemoração ao Dia das Mães, reunindo ações sociais, entretenimento e distribuição de prêmios para centenas de famílias do município. Durante o dia, a Secretaria Municipal de Ação Social realizou a entrega de 2 mil cestas básicas na quadra da Escola Raimunda Lobato. A iniciativa integrou a tradicional programação alusiva à data e buscou garantir apoio alimentar às mães atendidas pela ação.

À noite, a movimentação seguiu na Praça Saturnino, que recebeu o Bingo Dançante com show do cantor Willy Lima. O espaço ficou lotado de mães, familiares e moradores que participaram da programação festiva. Durante o bingo, foram sorteados diversos prêmios, entre eles geladeira, fogão, bicicleta, tanque de lavar roupas e smartphone. O principal prêmio da noite foi uma motocicleta zero quilômetro.

O prefeito Bruno Mineiro destacou o simbolismo da programação voltada às mães do município.

“O Dia das Mães em Tartarugalzinho é um compromisso que renovamos todos os anos com as mulheres que são a base das nossas famílias”, afirmou.

A deputada estadual Liliane Abreu, que participou da celebração, ressaltou a importância da entrega das cestas básicas às famílias.

“Uma cesta pode parecer pouco, mas pra essas famílias é a garantia de um Dia das Mães com comida na mesa”, declarou.