5 homens se juntam para transportar peixe com 180 quilos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)
Um vídeo gravado na tradicional Pedra do Peixe, no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, chamou a atenção nas redes sociais esta semana ao mostrar a dificuldade enfrentada por cinco trabalhadores para transportar uma piraíba de aproximadamente 180 quilos. Acostumados a lidar diariamente com toneladas de pescado, os carregadores precisaram de um esforço incomum para tentar mover o gigante amazônico.
As imagens mostram o peixe acomodado dentro de um grande caixote de madeira. Para levantá-lo, cinco homens se posicionam ao redor da estrutura e unem forças. Antes da tentativa, eles utilizam apoios improvisados na cabeça, técnica tradicional empregada pelos carregadores da região para distribuir melhor o peso da carga.
Mesmo após conseguirem erguer o caixote, o desafio continuou. Dois trabalhadores assumem a responsabilidade de transportar o peixe, mas logo percebem que o peso da piraíba é praticamente impossível de sustentar por muito tempo, evidenciando as dimensões impressionantes do animal.
A piraíba está entre os maiores peixes de água doce do continente. Muito apreciada pela qualidade da carne, a espécie é bastante valorizada no mercado da Região Norte. Quando jovem, recebe o nome de “filhote” e normalmente é comercializada com peso entre 10 e 30 quilos. Já os exemplares adultos podem atingir até três metros de comprimento e ultrapassar os 300 quilos. Há 8 anos, um peixe menor (170 quilos), foi registrado no Ver-o-Peso. Veja abaixo.
A cena foi registrada na Pedra do Peixe, principal centro de distribuição de pescado de Belém. O local recebe diariamente embarcações vindas de diversas regiões do Pará e abastece feiras, mercados, supermercados e restaurantes da capital. Segundo trabalhadores do setor, entre 80 e 100 toneladas de peixe passam pela área todos os dias, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.